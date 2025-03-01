Главным акцентом интерьера стала рельефная панель. Чтобы создать уютное пространство, использованы разные сценарии освещения и растения в кашпо. Функциональная мебель в минималистичном стиле позволит организовать удобное хранение вещей. Живите с комфортом в Подмосковных ЖК.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» располагается в 7 км от МКАД по Каширскому шоссе. Это один из самых масштабных проектов группы «Самолет» в Московском регионе: в его состав войдут 17 детских садов, девять школ, две поликлиники, больница со станцией скорой помощи, культурно-досуговый и торговый центры, а также разнообразная коммерческая инфраструктура.

Застройщики Подмосковья предлагают варианты сдачи квартир с готовой отделкой.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.