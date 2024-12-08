Застройщик «Самолет» массово увольняет сотрудников из-за ситуации на рынке

В крупном российском застройщике ГК «Самолет» произошли массовые сокращения. Это связано с падением продаж квартир в новостройках, сообщает SHOT .

Сотрудники утверждают, что руководство компании вынуждает подчиненных уйти «по собственному» желанию, чтобы не выплачивать оклады за несколько месяцев при сокращении. За последнее время были уволены около 50 человек, а за последние 6 месяцев количество сотрудников, вероятно, уменьшилось на несколько тысяч.

При этом часть работников просят перевестись в другой отдел, в которых они никогда не работали и не сталкивались со спецификой.

По прогнозам специалистов финансового отдела «Самолета», до конца текущего года без работы могут остаться ещё примерно 2 тыс. человек.

По мнению сотрудников компании, застройщик вынужден принимать такие меры из-за непростой ситуации на рынке: строительство замедляется, а спрос на жилье продолжает снижаться. Эксперты отметили, что сложности с новыми проектами начались еще летом, а сейчас работы ведутся только на почти законченных объектах.

Как отметили в пресс-службе ГК «Самолет», сегодня количество персонала и проектов превышает прошлогодние показатели. В 2024 году компания улучшила производительность и внедрила новые методы автоматизации и оптимизации процессов.