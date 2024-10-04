Заселение подмосковного ЖК «Радужный» запланировано в ноябре

В Кашире продолжается мониторинг объектов строительства. На рабочей площадке ЖК «Радужный» побывал глава округа Михаил Шувалов с профильными специалистами администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Шувалов отметил, что работы по благоустройству и отделке в подъездах близятся к завершению. Выполняется монтаж перильных ограждений лестничных маршей, ведутся работы по оштукатуриванию и окраске стен и потолков.

«Дома фактически построены. Осталось завершить благоустройство прилегающей территории, заасфальтировать проезды, обустроить парковки. Хотелось бы, чтобы и на детской площадке были такие дополнительные элементы, как турник, например. Рассчитываем, что первые жильцы смогут заселяться в ЖК уже в ноябре. Кстати, планируем приобрести здесь квартиры для расселения наших жителей из аварийного жилья», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В данное время на объекте завершены работы по прокладке кабельных линий и строительство трансформаторной подстанции в рамках технологического присоединения к сетям электроснабжения. Выполнены монтаж котлов и оборудования в здании котельной и разводка газопроводов по квартирам. Проведены необходимые работы в центральном тепловом пункте, в том числе, испытания давлением.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.