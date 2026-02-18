Фото - © В Волоколамском м.о. в аренду выставлен на торги земельный участок для ведения ЛПХ/Комитет по конкурентной политике Московской области

Зарайск, Клин и Волоколамский лидируют по числу объектов на торгах в Подмосковье

С 9 по 13 февраля 2026 года в Подмосковье на торги выставили 136 объектов, больше всего лотов представлено в округах Зарайск, Клин и Волоколамский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В заявочной кампании сейчас размещено: в Зарайске — более 23 лотов, в Клину — более 43, в Волоколамском округе — более 64. В частности, в Волоколамском муниципальном округе на торги выставлен земельный участок площадью 12,68 сотки в селе Спасс с начальной арендной стоимостью 35 628,26 рубля в год.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали: в Зарайске — 1 участок в аренду и 5 в собственность, в Клину — 3 участка в аренду и 5 в собственность, в Волоколамском округе — 12 участков в аренду и 8 в собственность.

Информацию об объектах, выставленных на торги, можно найти на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Актуальные подборки лотов и инструкции по участию в аукционах публикуются в телеграм-канале комитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.