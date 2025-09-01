Зампред правительства Подмосковья Мурашов отметил заслуги бойца СВО перед РФ

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов в областном доме правительства провел встречу с военнослужащим-героем специальной военной операции, который является участником региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Дмитрий прошел большой трудовой путь. Он начал службу в Вооруженных силах РФ в 2003 году, а три года назад отправился на СВО. В 2023 году получил ранение и после этого вернулся к гражданской деятельности — в настоящее время он является генеральным директором одной из организаций в сфере экологии. Его заслуги были отмечены государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На встрече обсудили возможность дальнейшего трудоустройства в министерство, подведомственные организации, а также отрасль городского хозяйства и обращения с отходами.

В ходе визита Владислав Сергеевич вручил Дмитрию и его детям памятные подарки в честь 1 сентября, а также выразил благодарность за героизм и верность Отечеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.