Замминжилполитики Подмосковья: необходима льготная ипотека отдельно для ИЖС

Для сектора индивидуального жилищного строительства необходимо разработать отдельную льготную ипотечную программу, поскольку не все заемщики могут позволить себе жилищный кредит на рыночных условиях, заявил заместить министра жилищной политики Московской области Семен Золотов, выступая на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Сколково.

Замминистра отметил, что основными причинами роста популярности сектора ИЖС среди россиян стали желание улучшить свои жилищные условия с точки зрения экологии, последствия пандемии ковида, когда люди стали массово уходить на удаленку, и появление ИТ-ипотеки.

По словам Золотова, более двух третей покупателей объектов в секторе ИЖС – это семьи с детьми, родители которых имеют возможность работать удаленно. Средний возраст покупателей – от 30 до 40 лет.

В этом году Московская область является стратегическим партнером-регионом форума-выставки «Госзаказ».

Московскую область на XIX форуме-выставке «Госзаказ» представляет комитет по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», – подчеркнул Воробьев.