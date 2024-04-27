Заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Боровков провел прием граждан

Согласно графику, утвержденному губернатором Московской области, прием граждан проходит в приемной правительства. Руководитель ГУСТ Подмосковья, ее заместители, инспекторы, сотрудники администраций городских округов и активные граждане встречаются, чтобы обсудить замечания и найти пути их решения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одной из квартир дома № 8 на улице Тимохина в Коломне возникли проблемы с вентиляцией, а цоколь здания находился в плохом состоянии. Первый заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Александр Боровков поручил провести проверку дома, определить объем работ и проконтролировать восстановление вентиляционного канала.

Житель дома № 8 по улице Светлая в Красногорске попросил проверить работу управляющей компании МБУ «КГС», волновало содержание общего имущества дома и корректность начислений за жилищно-коммунальные услуги. Сотрудники ведомства все проверят и предоставят ответ жителю в установленные законом сроки.

Жительница дома № 30 по улице Чистопольская из городского округа Балашиха обратилась с предложениями по улучшению содержания территории и развитию жилого комплекса «Эдельвейс комфорт». Часть вопросов удалось решить во время приема, остальные переадресовали сотрудникам администрации, так как они выходят за рамки компетенции ведомства.

В ведомстве сообщили, что граждане могут записаться на прием по телефону горячей линии: 8 (498) 602-83-49. Информацию о графике встреч и другие интересующие вопросы можно найти в соответствующем разделе на официальном сайте ГУСТ Подмосковья. Также можно обратиться в офис территориального отдела в городском округе, адреса которых указаны на интерактивной карте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.