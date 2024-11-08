Замглавы Балашихи провел встречу с инициативной группой ЖК «Леоновский парк»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В рамках «Срочной выездной администрации» заместитель главы Балашихи Кирилл Тимашков провел встречу с инициативной группой жилого комплекса ЖК «Леоновский парк», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Корпус 3 введен и поставлен на кадастровый учет.
В корпусе 4 идет установка котлов и газовых счетчиков. Работы по электрике будут завершены до конца следующей недели.
По корпусам 4 и 5 дано поручение сотрудникам «БКС» доделать дренаж до конца года, предоставить гарантийные обязательства на восстановление благоустройства, а также необходимые документы для получения в этом году ЗОС и разрешения на ввод
Работы в ЖК «Леоновский парк» начала компания «Социальная инициатива», затем её сменила компания «Мосстроймеханизация-5». Обе организации признаны банкротами. Представители администрации Балашихи отслеживают ситуацию и оказывают необходимую поддержку.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.