Загрутдинов: ЖК «Марушкино» введен в эксплуатацию в Новой Москве

В ТиНАО полностью завершено строительство проблемного жилого комплекса «Марушкино», заявил глава департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

ЖК находится по адресу: район Внуково, дер. Марушкино, ул. Северная, д. 21, к. 1–4.

«Комплекс состоит из четырех корпусов общей площадью более 78 тыс. кв. м и рассчитан на 894 квартиры. Выдача ключей начнется после завершения всех необходимых юридических и организационных процедур. Дольщиков официально проинформируют о возможности записаться на осмотр квартир», — уточнил Загрутдинов.

Прежний застройщик ЖК не смог реализовать проект, компания была ликвидирована. Строительство не велось с 2013 года. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами АО «Мосотделстрой № 1» за счет городского бюджета.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод жилого комплекса в эксплуатацию 4 октября 2024 года.

«ЖК „Марушкино“ введен в эксплуатацию и исключен из столичной „Дорожной карты“ проблемных объектов. Работа по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства ведется под контролем комитета. С 2011 года в столице введено в эксплуатацию 248 проблемных объектов общей площадью 2,7 млн кв. м, восстановлены права 29,7 тыс. граждан, что составляет 92% от общего количества обманутых дольщиков», — заключил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.