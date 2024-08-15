Загрутдинов: здание детсада на территории бывшего Черкизовского рынка построили за 3 месяца

В столице за 3 месяца было возведено экспериментальное здание детского сада с применением крупноразмерных модулей, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Детсад расположен на территории бывшего Черкизовского рынка.

«Преимущество модульных технологий заключается в том, что именно в заводских условиях площадью до 100 квадратных метров модулей за сутки можно собрать этаж жилого дома с отделкой, инженерной инфраструктурой, фасадами и окнами», — поделился Загрутдинов.

Помимо этого, в столичном районе Северный с применением быстровозводимых модульных конструкций реализуется инновационный проект строительства жилого дома. Он находится по адресу: ул. 9-я Северная Линия, вл. 3

Известно, что данная технология позволяет, помимо железобетонной «коробки», на заводе собирать ее «начинку». Все то, что должно находиться в обычном помещении, сразу помещается в модуль.

Одно из главных преимуществ передовой технологии в том, что вся сборка ведется в помещении.