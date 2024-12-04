Загрутдинов: завершено возведение монолита будущего детсада в Раменках

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Объект появится на пересечении ул. Минской и Киевского направления МЖД.

«Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,3 тыс. кв. м будет рассчитано на 150 воспитанников. Сейчас строители полностью закончили работы по монтажу монолитных конструкций трехэтажного здания. Теперь на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровли», — уточнил Загрутдинов.

В здании будет два многофункциональных зала — физкультурный и музыкальный, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла.

В детсаду создадут все условия для детей с ОВЗ.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина качеству работ при строительстве объектов образования на территории города уделяется особое внимание.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков прокомментировал, что каждый этап возведения детского сада в Раменках проходит под контролем ведомства.