Загрутдинов: завершено возведение монолита будущего детсада в Раменках
Строители завершили возведение монолита детского сада в столичном районе Раменки, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Объект появится на пересечении ул. Минской и Киевского направления МЖД.
«Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,3 тыс. кв. м будет рассчитано на 150 воспитанников. Сейчас строители полностью закончили работы по монтажу монолитных конструкций трехэтажного здания. Теперь на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровли», — уточнил Загрутдинов.
В здании будет два многофункциональных зала — физкультурный и музыкальный, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла.
В детсаду создадут все условия для детей с ОВЗ.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина качеству работ при строительстве объектов образования на территории города уделяется особое внимание.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков прокомментировал, что каждый этап возведения детского сада в Раменках проходит под контролем ведомства.