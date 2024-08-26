Загрутдинов: завершено остекление здания новой школы в районе Богородское

сегодня в 11:06

На востоке Москвы идет строительство нового здания школы, рассчитанной на 600 учеников, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Школа находится в районе Богородское по адресу: ул. Тюменская, вл. 5. Площадь объекта составит свыще 11,5 тыс. кв. м.

«Сейчас завершено остекление здания. Специалисты продумали оформление фасадов будущей школы — их выполнят из керамогранитной плитки в спокойных светло-песочных оттенках, а часть оконных рам будет с ярко-желтым акцентом», — уточнил Загрутдинов.

В современном здании будут созданы необходимые и комфортные условия для обучения и внеурочных занятий.

Вместимость и площади учебных кабинетов можно будет регулировать при помощи трансформируемых перегородок.