Загрутдинов: завершено бетонирование входных групп в ЖК «Квартал Триумфальный»

ЖК на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корпуса 18, 18А.

«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

В первой и второй секциях продолжается облицовка лестничных маршей керамической плиткой. В четвертой секции жилого здания завершаются работы по выравниванию монолитных лестниц. В 1-6 секциях продолжается установка балконных дверей.