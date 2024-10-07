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Загрутдинов: завершаются строительно-монтажные работы в КДЦ в Северном Бутове

В здании культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове производятся пусконаладочные работы, заявил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

КДЦ размещен по адресу: ул. Грина, вл. 1, к. 3.

«В культурно-досуговом центре будет три зоны: зрелищная, клубная и административная. Помимо главного входа в здание, организован отдельный для посетителей клубной зоны. Объект запроектировали так, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — рассказал Рафик Загрутдинов.

В зрелищной зоне размещен концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

В клубной зоне оборудовали студии раннего развития детей, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, а также хореографический и музыкальный классы. Третья зона — для административных, бытовых и технических помещений.

Общая площадь объекта превышает 3 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство объекта завершится в этом году.