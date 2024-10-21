Загрутдинов: завершается возведение спорткомплекса «Алтайский» в Гольянове

сегодня в 09:28

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Алтайский» на востоке столицы готов на 85%, сказал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ФОК расположен в столичном районе Гольяново по адресу: ул. Алтайская, вл. 33. Объект возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

«На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. На финальный этап вышла установка светильников в фасадных ламелях. Полностью смонтированы наружные инженерные сети и системы водоподготовки. Внутренние отделочные работы выполнены на 80%, а благоустройство территории — на 40%», — уточнил Загрутдинов.

Общая площадь трехэтажного спорткомплекса составит около 4 тыс. кв. м.

Здание оформят в черном, белом, красном и сером цветах. Внутри декоративных фасадных ламелей смонтируют контурное освещение. Проект также предусматривает панорамное остекление.