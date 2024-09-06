Загрутдинов: забетонированы силовые плиты в паркинге ЖК «Квартал Триумфальный»

КП «УГС», подведомственный Департаменту строительства города Москвы, сообщил, что в паркинге проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» завершено бетонирование силовых плит. Продолжается торкретирование (нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов под давлением), оно выполнено на 75%. Также идет бетонирование лестниц в паркинге, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства мегаполиса, Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс „Квартал Триумфальный“ на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корпуса 18, 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — рассказал Загрутдинов.

В третьей и четвертой секциях жилого здания закончили бетонирование входных групп, оно продолжается в первой и второй секциях. В четвертой секции стяжка полов в местах общего пользования (МОП) выполнена на 2-18 этажах. Аналогичные работы ведутся в пятой секции. Монтаж стояков отопления в МОП завершается. Продолжаются работы по установке труб холодного и горячего водоснабжения и кладка переходных балконов. Смонтировано почти 80% окон.

Идут фасадные работы — продолжается монтаж утеплителя, стены готовят к установке облицовочного материала.

В индивидуальном тепловом пункте (ИТП) ведутся отделочные работы.

Во дворе жилого комплекса продолжаются работы по устройству водостока, произведена его врезка в здание.

Всего на площадке работают 330 человек. Количество рабочих увеличено в связи с усилением фасадных и инженерных работ.

Деятельность подрядных организаций, ведущих достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту строительства города Москвы.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года № 1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» переданы Департаменту строительства столицы.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тыс. дольщиков», — отметил Рафик Загрутдинов.