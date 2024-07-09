сегодня в 12:00

Загрутдинов: выполнены основные работы по созданию парковки около БКЛ «Текстильщики»

Подошли к концу строительно-монтажные работы по сооружению плоскостной парковки на территории, прилегающей к станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

На создание паркинга у станции БКЛ «Текстильщики» потребовалось около 430 т асфальтобетона и 200 м барьерного ограждения.

«Основные работы на объекте уже выполнены, сейчас завершается монтаж оборудования: парковка будет оснащена информационным табло, видеокамерами и терминалами оплаты. Общая площадь парковочного пространства составит 2700 кв. м», — отметил Загрутдинов.

Предусмотрено 81 машино-место, в том числе 10 из них предназначены для маломобильных групп населения.

В рамках реализации проекта городского вокзала Текстильщики ведется строительство пешеходного моста длиной более 140 м.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро.