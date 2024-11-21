Загрутдинов: водомерный узел монтируют в проблемном ЖК «Квартал Триумфальный»

сегодня в 13:04

Подведомственный департаменту гражданского строительства столицы КП «УГС» начал монтировать водомерный узел в проблемном ЖК «Квартал Триумфальный. На стройплощадку доставили все необходимое оборудование, сообщил руководитель департамента гражданского строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

В индивидуальном тепловом пункте установили 45% оборудования. Во дворе ЖК на 70% выполнили армирование и бетонирование канала теплосети.

На ближнем стилобате заканчивают засыпку щебнем и готовятся к трамбовке. Скоро начнется армирование силовой плиты.

Завершается выполнение тепло- и гидроизоляции на верхнем стилобате. Также идет подготовка к песчаной засыпке.

В жилом здании закрывают тепловой контур. Уже доставлены 9 из 12 витражей. С 3 по 6 секции на технических балконах установили двери.

В пятой секции заканчивается монтирование опалубки. Уже начали выравнивать лестничные марши и ступени.

В паркинге на 35% выполнили установку вентиляционного оборудования. Близятся к завершению кладка и штукатурка стен в специальных помещениях. Идет торкретирование — рабочие наносят на железобетонные и бетонные конструкции слой бетона и других специальных растворов под давлением.

Всего на объекте работают 340 человек. В зависимости от объема выполняемых работ меняется количество рабочих.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируется подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«Жилой комплекс „Квартал Триумфальный“ на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корп. 18, 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из 6 секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», — сказал Загрутдинов.

По его словам, в Росреестре уже зарегистрировали переход прав на участок и находящийся на нем незавершенный застройщиком-банкротом ЗАО «ФЦСР» объект к Московскому фонду защиты прав дольщиков.

Также Загрутдинов отметил, что сейчас в комплексе квартиры ожидают 182 дольщика. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.