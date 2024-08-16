Загрутдинов: во флагманском центре больницы Буянова готова внутренняя инженерия

Рабочие установили самые технологичные и современные инженерные системы в строящемся здании флагманского центра больницы имени В. М. Буянова. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что застройщик объекта — АНО «РСИ» — возводит его по адресу: ул. Бакинская, д. 26.

«Всего внутренних инженерных систем в флагмане 47. Они позволят обеспечить бесперебойную работу здания. Также строители проложили 11 наружных инженерных сетей. Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы всех систем», — отметил Загрутдинов.

За сутки флагманский центр площадью около 15 тыс. кв. м будут посещать до 200 экстренных пациентов. В здании разместят 9 операционных разного профиля, включая одну гибридную.

В медучреждении установят свыше 1,2 тыс. единиц современного медоборудования. С его помощью персонал сможет оказывать любые виды необходимой помощи.

Эффективную организацию работы учреждения и экономию времени для пациентов обеспечит реализация триажной системы. Она позволит разделить потоки посетителей по зонам, исходя из приоритетности необходимой им помощи. После измерения необходимых показателей здоровья стабильные пациенты и те, чья жизнь не находится под угрозой, после «Триажа» будут направляться в «зеленую» и «желтую» зоны. Посетители со сложными и особо серьезными случаями, а также с острыми нарушениями работы жизненно важных органов будут миновать «Триаж» и попадать в «красную» зону. Для них заранее будут готовить операционные или реанимационные отделения.

Для автомобилей скорой помощи оборудуют отапливаемый въездной тамбур, рассчитанный на одновременное нахождение четырех авто.

Для родственников пациентов создадут комфортные условия — помещения круглосуточного пребывания для блоков интенсивной терапии и реанимации, помещения для бесед с врачами, а также комфортные и просторные зоны ожидания.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работа флагманского центра будет организована по новому стандарту с уникальными цифровыми технологиями, мультидисциплинарной бригадой специалистов и едиными алгоритмами оказания экстренной помощи.