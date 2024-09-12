Загрутдинов: вдоль участка МСД начались работы по озеленению

Вдоль строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе начались работы по озеленению, сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Проектом предусмотрено озеленение территории площадью свыше 32 гектаров на всем протяжении участка Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — уточнил он.

По словам Загрутдинова, работы включают высадку деревьев и кустарников, а также устройство газонов. Также проведут агротехнические мероприятия по уходу за насаждениями для их приживаемости и роста.

В рамках благоустройства предстоит высадить несколько тысяч лиственных деревьев и кустарников, пересадить около сотни деревьев-крупномеров.