Загрутдинов: в ЖК «Воскресенское» начался монтаж газового трубопровода
В корпусе № 2 проблемного ЖК «Воскресенское» рабочие приступили к монтажу газового трубопровода для крышной котельной, сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Жилой комплекс общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.
«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — уточнил Загрутдинов.
В корпусе № 2 также идут работы по утеплению и облицовке фасадов, демонтаж внутренних перегородок, выполняются усиление проемов и устройство монолита входных групп.
Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр столицы Сергей Собянин.