Загрутдинов: в ЖК «Воскресенское» начался монтаж газового трубопровода

сегодня в 12:18

В корпусе № 2 проблемного ЖК «Воскресенское» рабочие приступили к монтажу газового трубопровода для крышной котельной, сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой комплекс общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

В корпусе № 2 также идут работы по утеплению и облицовке фасадов, демонтаж внутренних перегородок, выполняются усиление проемов и устройство монолита входных групп.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр столицы Сергей Собянин.