Загрутдинов: в ЖК «Воскресенское» началась кладка внутренних перегородок

сегодня в 12:03

Во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» началась кладка внутренних перегородок, сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

В первом корпусе завершено устройство световых приямков. На 11-ти из 16-ти входных групп закончены монолитные работы. Выполняется устройство козырьков, стяжка полов.

Также в третьем корпусе проводятся работы по покраске стен и укладке напольной плитки, а в четвертом корпусе ведется отделка помещений, установка витражей холодного остекления. Помимо этого, на всех корпусах идут работы по утеплению и облицовке фасадов.