Загрутдинов: в ЖК «Академ Палас» завершен демонтаж башенного крана

сегодня в 12:24

Подошел к концу демонтаж башенного крана на корпусе В проблемного жилого комплекса «Академ Палас», сказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе города в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — прокомментировал Загрутдинов.

Кроме того, на корпусе продолжается монтаж лесов — сейчас работы ведутся на уровне 26 этажа в зоне, где располагался подъемник.

Прошлый застройщик не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.