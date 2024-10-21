сегодня в 13:05

Загрутдинов: в ЖК «Академ Палас» усилили стены в зоне траволатора паркинга

В зоне траволатора подземного паркинга проблемного ЖК «Академ Палас» выполнено усиление стен и промежуточная опора. Рабочие приступили к отделке, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78.

На данный момент в подземном паркинге продолжается монтаж межсекционных пожарных ворот — уже смонтировано 50%.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — уточнил Загрутдинов.

В жилой части комплекса ведется чистовая отделка в местах общего пользования с 6 по 12 этаж. Во всех корпусах продолжаются работы по монтажу оборудования и установке шкафов в электрощитовых.

Помимо этого, со стороны МИРЭА завершена обратная засыпка подпорной стены.