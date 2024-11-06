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Загрутдинов: в ЖК «Академ Палас» смонтированы леса в зоне подъемника

На корпусе В проблемного ЖК «Академ Палас» полностью смонтировали леса в зоне подъемника, сообщил руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Ранее аналогичные работы были выполнены на корпусе А. На корпусе Б башенный кран демонтирован до 8 этажа. Идет подготовка к запуску извозного лифта, который возит рабочих и материалы.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. м. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — уточнил Загрутдинов.

Известно, что ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78.

Прошлый застройщик не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.