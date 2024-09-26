Загрутдинов: в ЖК «Академ Палас» демонтировали подъемник

На корпусе В проблемного ЖК «Академ Палас» подошел к концу демонтаж подъемника, заявил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: пр-т Вернадского, вл. 78. Там будет размещено 718 квартир.

«Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал текущего года», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Известно, что на сегодняшний день во всех корпусах ведутся монолитные работы на входных группах. На кровле стилобата ведется укладка гидроизоляционного слоя.

Также возле подпорной стены со стороны МИРЭА идет устройство двух монолитных эвакуационных лестниц и монтаж наружных сетей, а в паркинге на минус четвертом уровне продолжается бетонирование полов.