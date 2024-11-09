сегодня в 17:11

Загрутдинов: в здании будущей школы в Свиблове начали отделку фасадов

Отделочные работы начались в здании будущей школы на 550 учеников, возводимом на северо-востоке Москвы в районе Свиблово. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что суммарная площадь будущего объекта превысит 11 тыс. кв. м.

«Специалисты практически завершили устройство внутренних стен и перегородок, ограждающих конструкций и кровли. На площадке начали отделку фасадов и благоустройство территории. В здании запроектирован лифтовой подъемник с функцией транспортирования пожарных подразделений и перевозки маломобильных граждан», — сказал Загрутдинов.

Руководитель департамента добавил, что строительство школы панируют завершить в следующем году.

Здание школы переменной этажности строят по адресу: проезд Русанова, к. 50. В школе для учащихся 8-9-х классов предусмотрели 14 кабинетов, а для учеников 10-11-х классов — 8 кабинетов.

Первый этаж будет включать обеденный зал, гардеробы для учителей и учеников, вестибюль с зоной ожидания и стойкой для зарядки мобильных устройств. Здесь же оборудуют медблок, кладовую, многофункциональное пространство с залом для проведения мероприятий и артистическими.

На втором этаже разместятся инвентарная комната, раздевалки с душевыми и санузлами, а также спортзал. На верхних этажах разместят учебные кабинеты, включая специализированные, и медиатеку.

Школьные фасады выполнили с яркими цветовыми акцентами в современном лаконичном стиле. Учебный корпус войдет в состав образовательного комплекса «Школа „Свиблово“».

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина качеству образовательных объектов в городе особое уделяют повышенное внимание.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, с начала строительства школы в сентябре 2023 года инспекторы комитета государственного строительного надзора города столицы провели 5 выездных проверок. В ряде из них участвовали специалисты подведомственного центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве. Они осуществляли инструментальный контроль качества используемых материалов и проводимых работ.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о развитии социнфраструктуры на северо-востоке Москвы. Кроме школы в Свиблове, в Алтуфьевском и Останкинском районах возникнут детсады на 200 и 225 мест соответственно.