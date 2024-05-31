Загрутдинов: в Западном Дегунине появятся пять жилых домов по реновации

В столичном районе Западное Дегунино для переселения по программе реновации в настоящее время строят и проектируют пять новостроек, заявил руководитель департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Три дома, строящихся для переселения жителей района по программе реновации, находятся по адресам: Базовская улица, земельные участки 24/26 и 24Б, и Коровинское шоссе, земельный участок 29. В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 80,6 тыс. кв. м.

«Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики», — сказал Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.