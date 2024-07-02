Загрутдинов: в Свиблове по программе реновации построят новый ЖК

В СВАО Москвы возводят жилой комплекс на 1086 квартир для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

ЖК находится по адресу: ул. Кольская, з/у 7.

«Здания будут переменной этажности с подземным паркингом. В настоящее время на площадке ведутся работы по возведению монолитных конструкций. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен на 2026 год», — уточнил Загрутдинов.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Территорию дома благоустроят и озеленят: установят детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, высадят деревья и цветники, а также разместят зоны отдыха и малые архитектурные формы.

Обустроят зоны для занятий спортом. Здесь установят сертифицированные турники и тренажеры, где можно будет тренироваться в любое время года.