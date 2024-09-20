Загрутдинов: в столичном ЖК «Марушкино» ведутся работы на очистных сооружениях

Работы на локальных очистных сооружениях (ЛОС) в проблемном ЖК «Марушкино» выполнены на 60%, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК находится по адресу: ул. Северная, д. 21.

«Жилой комплекс состоит из четырех многосекционных отдельно стоящих домов общей площадью более 78 тыс. кв. м. Квартиры в комплексе ожидают 798 дольщиков», — рассказал Загрутдинов.

В рамках итоговой проверки все корпуса прошли испытания систем пожаротушения. Ведется устранение небольших общестроительных дефектов. Также рабочие устраняют замечания, касающиеся благоустройства в жилом комплексе.

Прежний застройщик комплекса ООО «Комземстрой» не смог реализовать проект, компания была ликвидирована. Строительство проблемного ЖК «Марушкино» не велось с 2013 года.