Загрутдинов: в Северном Тушине в следующем году достроят 2 ЖК по реновации

В столичном районе Северное Тушино в 2025 году в эксплуатацию введут 2 жилых корпуса по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки будут располагаться по адресу: улица Свободы, вл. 69.

«Здания возводят на месте расселенной пятиэтажки, жители которой уже переехали в соседнюю новостройку на улице Свободы, д. 67А. В настоящее время на площадке ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения», - рассказал Загрутдинов.

Фасады домов сделают из навесных трехслойных панелей с различными вариантами отделки. Входные группы оформят витражами, а на подземном уровне разместят парковку.

Дом рассчитан на 460 квартир, среди которых будет 69 трехкомнатных, 345 двухкомнатных и 46 однокомнатных. Для маломобильных жителей оборудуют 6 квартир, увеличив в них ширину дверных проемов и коридоров, а также установив спецсантехнику.

На нежилых первых этажах разместятся вестибюль жилой части здания, зона почтовых ящиков, лифтовой холл, техпомещения и комната для хранения уборочного инвентаря.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят — высадят цветники, газоны, кустарники и деревья, обустроят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют зоны для отдыха.