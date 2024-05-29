Загрутдинов: в Рязанском районе начали строить 3 корпуса по реновации

На юго-востоке столицы в Рязанском районе началось возведение 3 жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что здания строят по адресу: Зарайская улица, з/у 46/1. Дома будут иметь переменную этажность и подземный паркинг.

«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода, приступили к установке шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год», — рассказал Загрутдинов.

Наружную отделку зданий выполнят навесными трехслойными панелями, а облицовку — пиленым кирпичом.

Из 520 квартир в 3 корпусах разместится 108 трехкомнатных, 266 двухкомнатных и 146 однокомнатных. Для маломобильных жителей оборудуют 6 квартир, увеличив в них ширину дверных проемов и коридоров, а также установив специальные дверной глазок, розетки, сантехнику и оконные ручки.

В сформированном корпусами дворе оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Придомовую территорию озеленят и благоустроят.