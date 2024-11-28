Загрутдинов: в проблемном ЖК «Троицкая ривьера» окончена укладка асфальта

сегодня в 12:55

Работающий по заказу КП «УГС» генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп» завершил укладку финишного слоя асфальта на территории проблемного ЖК «Троицкая ривьера», сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В жилых домах установили радиаторы и подъемники для маломобильных граждан. В зданиях проводят клининг.

В котельной жилого комплекса завершились пусконаладочные работы. В паркинге заканчивается монтаж пожарных лестниц. Идет подготовка к установке витражей.

Пусконаладочные работы окончили в котельной жилого комплекса. В паркинге близится к завершению монтаж пожарных лестниц, устанавливают витражи.

Всего на объекте в данный момент работают 44 человека. Число специалистов уменьшилось из-за окончания основного объема работ.

«Жилой комплекс „Троицкая ривьера“ на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: г. Троицк, ул. Заречная, 4. Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — сказал Загрутдинов.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал реализацию проекта в феврале 2014 года, а с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Решение завершить возведение проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп» принял мэр Москвы Сергей Собянин. Генподрядчик работает по заказу подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.