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Загрутдинов: в паркинге ЖК «Троицкая ривьера» сделали лестницы и витражи

В паркинге столичного ЖК «Троицкая ривьера» рабочие смонтировали пожарные лестницы и установили витражи, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: Троицк, ул. Заречная, д. 4.

«ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика»», — отметил Загрутдинов.

Также в домах идет подключение оконечных устройств слаботочных систем, а еще выполняется подготовка к проведению итоговой проверки.

Прошлый застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года. А с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».