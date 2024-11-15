Загрутдинов: в паркинге ЖК «Терлецкий парк» завершено устройство полов

сегодня в 11:43

В паркинге проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершилось устройство технологических полов и монтаж системы отопления, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», — отметил Загрутдинов.

Также на сегодняшний день на парковке рабочие приступили к нанесению разметки и установке отбойников. Продолжается отделка, идет подготовка к установке въездных ворот, они уже доставлены на стройплощадку.

Помимо этого, в первом корпусе жилого комплекса продолжается предъявление лифтов управляющей компании.