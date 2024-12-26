Загрутдинов: в паркинге проблемного ЖК «Троицкая ривьера» усилили пилоны

сегодня в 17:01

Генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп», который работает по заказу КП «УГС», окончил усиление пилонов в паркинге ЖК «Троицкая ривьера». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

На данный момент устраняются замечания по размещению пожарных шкафов. Идут пусконаладочные работы в системе автоматической пожарной сигнализации.

В домах комплекса проводят итоговую проверку — специалисты проверяют слаботочные системы.

На территории комплекса идет подготовка для врезки газопровода.

Сейчас на объекте работает 30 специалистов.

«Жилой комплекс „Троицкая ривьера“ на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, 4. Он состоит из 2 четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что объект находится в высокой степени готовности, а квартиры в нем ждут 153 дольщика.

Реализацию проекта в 2014 году начал застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект». С декабря 2017 года он находится в процедуре банкротства. Решение завершать строительство объекта силами ООО «БратКом-Групп» принял мэр столицы Сергей Собянин. Генподрядчик работает по заказу подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Столичный департамент гражданского строительства обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.