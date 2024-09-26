Загрутдинов: в паркинге «Квартал Триумфальный» завершилось торкретирование
В проблемном ЖК «Квартал Триумфальный» завершилось торкретирование, поделился руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Торкретирование — нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов под давлением.
Жилой комплекс «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корпуса 18, 18А.
«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — отметил Загрутдинов.
Известно, что монтаж окон в жилом здании выполнен на 97%. На стройплощадку доставлены витражи, идет подготовка к их установке.
Ранее Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО «ФЦСР», который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков.