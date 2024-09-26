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Загрутдинов: в новом кампусе МГТУ им Баумана будут жить более 2 тыс студентов

В открытом 7 сентября новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана общежития рассчитаны на 2,3 тыс. человек. Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Комплекс общежитий рассчитан на проживание около 2,3 тыс. студентов. Здания общежитий общей площадью 60,5 тыс. кв. м построены в виде граненых кристаллов, а эффекта моноформы удалось достичь за счет увеличения размера стекла на фасадах», — рассказал глава департамента.

Он отметил, что кроме жилых комнат два корпуса включают мультимедийные пространства, образовательно-досуговый центр и необходимую социальную инфраструктуру.

Центральный кластер кампуса суммарной площадью порядка 51 тыс. кв. м составляют 5 зданий от 4 до 6 этажей в высоту. Здания объединяет уникальная парящая кровля купола — мембранная конструкция площадью 2,5 тыс. кв. м, которая защищает внутренний двор и ансамбль от непогоды и делает его уютнее.

Центральный кластер МГТУ включает федеральный испытательный центр, кластер «Цифровое материаловедение», научно-образовательный кластер цифровой трансформации, центр превосходства, кластер «Технологии защиты природы — зеленая территория», конгресс-центр и инновационный хаб.

В многофункциональном комплексе «Квантум-парк» будут работать научно-исследовательские лаборатории, оснащенные передовым оборудованием, включая помещения-трансформеры для презентации научных разработок, коворкинги и чистые комнаты мирового класса.