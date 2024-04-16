Загрутдинов: в новой поликлинике в Некрасовке установят новейшее оборудование

На юго-востоке Москвы откроют детско-взрослую поликлинику по новому стандарту, заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Она будет рассчитана на 750 посещений в смену.

«В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. Новая поликлиника станет одной из самых крупных — ее площадь составит около 15 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Здесь появятся аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование, ЛОР-установки. Отделение стоматологии будет оснащено профессиональными установками, которые позволят обеспечить качественное обслуживание для пациентов разного возраста.

В медицинском учреждении сделают понятную навигацию, а кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.