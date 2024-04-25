Загрутдинов: в Новогирееве в 2024 году введут в эксплуатацию дом по реновации

Строительство жилого дома для переселения по реновации завершится в 2024 году в районе Новогиреево на востоке столицы. Придомовую территорию благоустроят и озеленят, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

«Для переселения по программе реновации в этом году введут в эксплуатацию жилой дом в районе Новогиреево по адресу: Мартеновская улица, владение 39. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций, ведется остекление фасадов и устройство инженерных сетей. В доме 147 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов», — сказал Рафик Загрутдинов.

В доме предусмотрено 147 квартир: 42 однокомнатные, 74 двухкомнатные, 26 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят.