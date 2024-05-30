Загрутдинов: в Нагатино-Садовниках в 2025 году достроят второй дом по реновации

Строительство второго жилого дома для переселения по программе реновации в районе Нагатино-Садовники на юге столицы завершат в 2025 году, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Дом возводят по адресу: Варшавское шоссе, земельный участок 47/2.

«В новостройке предусмотрены 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных, 21 трехкомнатная и 3 четырехкомнатные. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику, розетки, дверной глазок, а оконные ручки расположат на доступном уровне», — сказал Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Во дворе дома установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, а также обустроят зону для отдыха взрослых.