Загрутдинов: в корпусе ЖК «Воскресенское» делают витражное остекление лестниц

сегодня в 14:12

Генподрядчик — ООО «ГП-МФС» — начал витражное остекление лестничных пролетов в первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское». Уже готовы два пролета, а также близится к завершению монтаж стояков отопления и окон, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Обвязку газовой котельной завершают во втором корпусе. Возле второго корпуса идет устройство наружного газопровода. Заканчиваются демонтажные работы, и начинается монтаж лестничных маршей. Входные группы в подвал и световые приямки устраивают в подземной части. Идет бронирование плиты перекрытия.

Каменную кладку проводят в секциях А, Б и В третьего корпуса, монтируются стояки отопления в подземной части. Окна устанавливают в секции В. Также монтируются направляющие лифтов.

Тепло запущено в секциях Б, В и Г четвертого корпуса. В секциях Б и В монтируют воздуховоды. Проводится устройство входных групп, приямков и гидроизоляция цоколя.

Всего на объекте работы проводят 169 человек. В зависимости от объема работ меняется число специалистов.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. м располагается в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В 4 домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что вводить объект в эксплуатацию планируют во II квартале следующего года.

Строительство ЖК «Воскресенское» начали в 2005 году. В 2014 году застройщик — ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ — стал банкротом. Решение достраивать объект на средства городского бюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.