Загрутдинов: в детской поликлинике в Крюкове началась чистовая отделка помещений

В столичном районе Крюково строят новую детскую поликлинику, которая сможет принимать 320 пациентов в смену, сообщил руководитель столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Ее возводят в рамках программы реновации. Здание будет четырехэтажным, его площадь составит 5,8 тыс. кв. м.

«Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где детям смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь», — уточнил Загрутдинов.

Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые обследования, сдать анализы и получить вакцины. Помимо этого, в детской поликлинике будут работать зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики.

На первом этаже обустроят кафе, а на этажах, где будут вести прием врачи, появятся зоны ожидания с игровыми пространствами.