сегодня в 15:03

Загрутдинов: в блоке А второго корпуса ЖК «Терлецкий парк» подключен водопровод

Генподрядчик АО «МСУ-1» завершил подключение водопровода в блоке А второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк», сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В блоке А на входных группах оканчивают облицовку, ограждения уже установлены. На цокольном этаже здания завершили фасадные работы. Противопожарные клапаны смонтированы.

Входные группы заканчивают облицовывать в блоке Б. Начался монтаж потолков в блоках Б и В. Идет чистовая отделка мест общего пользования и оканчивается нанесение декоративной штукатурки.

Тепло подали в блоки Г, Д, Е, Ж, идет разводка отопления к квартирам. Дежурный круглосуточно следит за работой двух индивидуальных тепловых пунктов, которые снабжают комплекс.

Облицовку стен первого этажа завершили в блоках Г и Д. Чистовая отделка окончена на всех этажах. Идут фасадные работы. Перегородки устанавливают на переходных балконах, монтируют влагостойкие панели.

В блоке Е окончен монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения. Те же работы проводят в блоке Ж. Декоративную штукатурку нанесли на лестничные клетки блоков Е и Ж. Идет облицовка помещений охраны, колясочных, лифтовых холлов и первых этажей. Проводится кладка вентиляционных шахт на кровле второго корпуса. Уже выполнили 60% работ.

В комплексе окончили монтировать оборудование электрощитовых, которые начало подключать ПАО «Россети Московский регион».

На подземной парковке готова обвязка оборудования насосных станций и смонтированы въездные ворота. Идет монтаж вентиляционных приточных установок, начали монтировать противопожарные ворота. В первом корпусе управляющей компании предъявляют инженерные системы и отделку мест общего пользования.

Всего на объекте заняты 1273 специалиста. В зависимости от объема выполняемых работ меняется число работников.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: улица Новогиреевская, вл. 5. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на IV квартал 2024 года», — сказал Загрутдинов.

Решение завершить силами городского застройщика возведение проблемного объекта на бюджетные средства принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.