Загрутдинов: в Алексеевском районе завершилась внутренняя отделка нового ФОКа

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В столице на территории школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых, который расположен в Алексеевском районе, идет строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«Строители завершили чистовую отделку помещений, ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных сетей, а также комплектация и расстановка мебели. Объект готов на 98%», — уточнил Загрутдинов.

Комплекс, расположенный на площади 4,3 тыс. кв. м, станет важным центром для физического развития и оздоровления учащихся с особенностями здоровья.

Для наружной отделки используются алюминиевые панели синего и белого цветов, дополненные вертикальными ламелями и пилонами. Нижний этаж здания будет практически прозрачным благодаря витражному остеклению, создавая ощущение легкости и простора.

По завершении работ прилегающую территорию комплексно благоустроят.