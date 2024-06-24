сегодня в 10:30

Загрутдинов: в Алексеевском районе строят дом по реновации на 196 квартир

На северо-востоке столицы в районе Алексеевский начали строить жилой дом с подземной автопарковкой по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Новый дом будет состоять из двух секций. Его возводят по адресу: улица Константинова, земельный участок 2, на месте первого расселенного в районе дома, вошедшего в программу реновации. 80 его жителей получили комфортные квартиры в новостройке на улице Староалексеевской, дом 3», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас на объекте идут подготовительные работы.

Фасады сделают из трехслойных навесных стеновых панелей, которые облицуют фиброцементными плитами.

Дом рассчитан на 196 квартир, среди которых 35 будут трехкомнатными, 98 — двухкомнатными и 63 — однокомнатными. Для маломобильных жителей оборудуют 3 квартиры.

Вестибюли жилой части новостройки будут включать зоны почтовых ящиков, комнаты для уборочного инвентаря и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Территорию озеленят и обустроят — оборудуют на ней зоны для отдыха, занятий спортом и детскую площадку.