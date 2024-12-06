Загрутдинов: узел учета тепла в ЖК «Терлецкий парк» предъявлен ПАО «МОЭК»

сегодня в 14:16

В проблемном ЖК «Терлецкий парк» генеральный подрядчик АО «МСУ-1» предъявил ресурсоснабжающей организации ПАО «МОЭК» узел учета тепловой энергии. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Управляющей компании предъявили все инженерные системы первого корпуса.

На крыше второго корпуса блока А устанавливают вентиляционное оборудование.

В блоке Б закончили кладку и установку перегородок на переходных балконах, а также облицовку входных групп.

Чистовую отделку и устройство потолков проводят в блоке В.

Витражи установили в блоках Г и Д. На входных группах заканчивается монтаж металлических ограждений, идёт облицовка. На 95% закончились фасадные работы. В квартирах устанавливают двери и монтируют потолки.

Вентиляцию установили в блоке Е. Там проводят укладку плитки и чистовую отделку на лестничных маршах. Близятся к концу кладочные работы.

Идут кладочные и отделочные работы в блоке Ж. Также монтируются слаботочные системы.

Кладку вентиляционных шахт на кровле второго корпуса выполнили на 80%.

Чистовую отделку заканчивают в паркинге. Разметку нанесли уже на 90%. Устанавливаются противопожарные шторы.

Вдоль улицы Металлургов в рамках благоустройства уложили финишный слой асфальта и заканчивают укладку плитки.

Всего на объекте работает 1285 человек. В зависимости от объема выполняемых работ варьируется число специалистов.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: улица Новогиреевская, вл. 5», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в комплексе квартиры ожидает 851 дольщик.

Решение завершить строительство проблемного объекта силами городского застройщика на средства московского бюджета принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.