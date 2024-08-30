сегодня в 11:06

Загрутдинов: устройство фасадов и кровли идет в здании пожарного депо на «ЗИЛе»

В рамках реализации программы «Безопасный город» на юге Москвы на территории бывшего завода «ЗИЛ» идет строительство здания пожарного депо на четыре машино-места, сообщил руководитель департамента строительства столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23.

«Сейчас в здании пожарного депо на „ЗИЛе“ завершается устройство фасадов и кровли. Рабочие уже приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем», — уточнил Загрутдинов.

В здании будет 3 наземных этажа и гараж, рассчитанный на 4 пожарных автомобиля, с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом.

Территория пожарного депо будет иметь два въезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе реализуется одна из крупнейших в истории столицы программ развития социальной инфраструктуры.