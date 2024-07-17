Загрутдинов: три жилых комплекса по реновации появятся в Останкинском районе

В районе Останкинский на северо-востоке столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 43 домов, заявил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Жилой дом находится по адресу: ул. Бочкова, з/у 11А.1.

Новые квартиры в современных комфортабельных домах получат 6,7 тыс. жителей старых домов.

«В нем будет 488 квартир, в которых выполнят чистовую отделку по стандартам реновации. Также в настоящее время идет возведение и проектирование еще двух ЖК жилой площадью 41,2 тыс. кв. м по ул. Годовикова, з/у 12, к. 1 и 2, и земельный участок 7», — добавил Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

«В этом году в районе Останкинский передали под переселение первую новостройку на улице Годовикова, дом 10. В нее переезжают жители трех старых домов, находящихся на улице Годовикова, дом 7 и дом 12, корпуса 1 и 2», — добавил Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.