Загрутдинов: строительство дома по реновации началось в районе Бибирево

В районе Бибирево на северо-востоке Москвы рабочие начали строить жилой дом по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Дом будет состоять из трех секций, его возводят по адресу: улица Корнейчука, земельный участок 47 А.1. Отличительной особенностью новостройки станет контрастный фасад: в отделке используют красный цвет, дополнив его ритмичными вертикальными „поясами“ из стальных кассет», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что на сегодняшний день на площадке идут работы подготовительного периода.

По словам руководителя департамента, в доме сделают 457 квартир. Из них шесть оборудуют для маломобильных жильцов. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, которые утверждены постановлением правительства города.

В вестибюле оборудуют комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую и зону почтовых ящиков. В доме будут установлены три современных скоростных лифта.

Территорию около дома благоустроят и озеленят. Там появятся детская площадка, зоны для занятий спортом и тихого отдыха, дорожки. Еще во дворе высадят деревья и декоративные кустарники, многолетние цветы.